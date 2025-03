Nome nuovo per il post Theo Hernandez: Tyrick Mitchell del Crystal Palace

Solo l'arrivo di un nuovo allenatore potrebbe cambiare le sorti del futuro di Theo Hernandez, che a dirla tutta sembrerebbe essere già segnato. Al termine di questa stagione il francese lascerà il Milan, che dal canto suo avrebbe già cominciato a guardarsi intorno per capire il da farsi, anche perché sostituire un giocatore come il 19, nonostante quest'annata piuttosto deludente, non è comunque semplice.

Resiste in cima alla lista dei desideri di Furlani e dirigenza il nome di Maxim De Cuyper (LEGGI QUI il nostro focus), esterno belga del Club Bruges che il Milan ha avuto l'occasione di osservare più da vicino nella sfida di Champions League proprio contro i nerazzurri dello scorso ottobre. Il classe 2000 non sarebbe però l'unico giocatore che il Diavolo starebbe seguendo.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi del QS, per il post Theo Hernandez il Milan avrebbe messo nel mirino anche Tyrick Mitchell del Crystal Palace, terzino classe 1999 questa volta che in stagione ha collezionato 33 presenze e 4 assist con la maglia delle Eagles. Il valore di mercato dell'inglese, stando a dati Transfermarkt, dovrebbe aggirarsi attorno ai 25 milioni di euro.