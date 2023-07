Non solo Danjuma: con il Villarreal, il Milan continua a parlare anche di Chukwueze

Sono piuttosto fitti i dialoghi in questi giorni tra Milan e Villarreal. L'argomento principale è Arnaut Danjuma, attaccante olandese che i rossoneri vogliono prendere in prestito oneroso. Ma i due club continuano a parlare anche di Samuel Chukwueze, esterno offensivo da tempo nel mirino del Diavolo. Se Danjuma ieri è stato escluso dall'amichevole contro l'Altach, il nigeriano ha invece giocato titolare ed è rimasto in campo 45 minuti.