Non solo Felix e Gimenez, il Milan ci prova anche per Lukebakio

Il Milan in queste ore sta lavorando sulla difesa: come riportato da MilanNews.it, l'arrivo di Kyle Walker è vicinissimo (LEGGI QUI). Al contempo potrebbe già salutare Emerson Royal su cui c'è l'interesse sia del Galatasary che del Fulham: domani, riporta Gianluca Di Marzio durante L'Originale, potrebbe essere la giornata in cui si decide. Sul tavolo rossonero c'è anche una proposta del Fenerbahce per un altro innesto dell'estate, Strahinja Pavlovic: lo riporta Matteo Moretto (LEGGI QUI).

Gianluca Di Marzio durante L'Originale parla però soprattutto di attacco, sottolineando come il club rossonero sia alla ricerca di un giocatore offensivo per questi ultimi giorni di finestra invernale. Sullo sfondo rimane il nome di Joao Felix su cui c'è da convincere il Chelsea ma anche va registrato il ritorno di fiamma per Santiago Gimenez: secondo Di Marzio serve un investimento importante per convincere il Feyenoord. Infine spunta anche un nome nuovo come quello di Dodi Lukebakio, esterno belga classe 1997 in forza al Siviglia: anche in questo caso serve uno sforzo importante per convincere gli andalusi.