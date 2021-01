In queste ultime ore, per l'attacco del Milan si fa con insistenza il nome di Mario Mandzukic, ma non è l'unico profilo che i rossoneri tengono d'occhio per il ruolo di vice-Ibrahimovic: secondo La Gazzetta dello Sport, infatit, il club di via Aldo Rossi sta valutando anche Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari.