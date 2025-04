Non solo Milan, anche l'Inter è sulle tracce di Krstovic e Lucca

Nel corso del suo consueto editoriale per TMW, il direttore Niccolò Ceccarini ha scritto in merito al futuro di Lorenzo Lucca e Nikola Krstovic, due degli attaccanti più interessanti del campionato di Serie A finiti nel mirino del Milan e non solo in vista del prossimo calciomercato:

"Un finale di stagione per giocarsi scudetto e Champions, prima di pensare al Mondiale per club. In tutto questo anche il mercato. Per l’Inter è arrivato il momento della verità sul campo ma anche la campagna acquisti per la prossima stagione è un argomento di grande attualità. I riflettori si sono accesi soprattutto in attacco dove, Lautaro e Thuram a parte, ci sarà probabilmente una rivoluzione. La novità riguarda soprattutto Taremi. Il suo contributo non è stato all’altezza delle aspettative e per questo il club nerazzurro sta valutando il da farsi. Insomma ora anche lui è un punto interrogativo, considerando che Correa e Arnautovic andranno in scadenza. E così è chiaro che servirà un investimento in un settore che registrerà partenze importanti. L’Inter già da tempo si sta muovendo per capire quali potrebbero essere i profili giusti per rinforzare il reparto. Il preferito è sicuramente Castro del Bologna, che sta disputando una grandissima stagione e in virtù di questo il suo valore di mercato è aumentato notevolmente rispetto a quando è stato acquistato dal Velez nel gennaio 2024 per una cifra di poco inferiore ai 15 milioni di euro. La richiesta dei rossoblù è di 40 milioni e quindi diventa complicato poter mettere in piedi una trattativa. Un’altra idea è Lucca ma su di lui ci sono diverse squadre di serie A, in primis il Napoli e questo potrebbe portare a far salire il prezzo. La base di partenza rimane 30-35 milioni di euro. Decisamente più abbordabile invece la pista Krstovic. Il Lecce come ha fatto a gennaio con Dorgu (ceduto al Manchester United per 30 milioni di euro più 7,5 di bonus) punta nel caso a monetizzare al massimo. Intanto per quanto riguarda la difesa il nome più caldo resta quello di Beukema ma i nerazzurri seguono anche Lucumi. Un altro nome che piace è Garcia del Barcellona, che proprio mercoledì prossimo sarà avversario dell’Inter nella semifinale di andata di Champions League".