Non solo Pavlovic: l'Atletico cerca di soffiare al Milan anche Fullkrug

vedi letture

L'acquisto di Alvaro Morata da parte del Milan è stato oggetto di discussione in Spagna, con l'Atletico Madrid che ha rivendicato al club rossonero di non averlo chiamato per avvisarlo del pagamento della clausola rescissoria dell'attaccante spagnolo, versione dei fatti immediatamente smentita dalle parti di Casa Milan.

I Colchoneros, dal canto loro, continuano però ad appoggiare questa tesi ed a studiare una "vendetta" nel calciomercato contro il Diavolo. Oltre ad aver chiesto informazioni per Strahinja Pavlovic, difensore centrale del Salisburgo da tempo nel mirino del Milan, l'Atletico Madrid si sarebbe inserito anche nella corsa a Niclas Fullkrug, attaccante in uscita dal Borussia Dortmund che potrebbe prendere il posto proprio di Alvaro Morata dalle parti del Civitas Metropolitano, e che il Diavolo sarebbe sondando e trattato per andare a completare e rinforzare il proprio attacco in questo calciomercato.

Nonostante questo, però, stando a Tuttosport i Colchoneros punterebbero in primis Dovbyk e Kolo Muani, motivo per il quale sarà da capire se quella del club spagnolo potrà classificarsi solo come una semplice manovra di disturbo, di dispetto, oppure se l’interesse diventerà per l'attaccante tedesco sempre più concreto. Staremo a vedere,