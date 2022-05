Olè - Milan su Enzo Fernandez del River Plate, ma in pole c'è il Benfica

MilanNews.it

In vista della prossima stagione, il Milan ha messo gli occhi su Enzo Fernandez, centrocampista del River Plate che il capo degli osservatori rossoneri Moncada ha seguito da vicino nelle scorse settimane. Sul giocatore, che ha una clausola intorno ai 20 milioni di euro, ci sono però diversi club come come Juventus, Manchester United, Real Madrid e soprattutto Benfica, che al momento è in pole per assicurarsi le sue prestazioni. Lo riferisce Olè in Argentina.