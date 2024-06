Operazione Zirkzee in stallo. Dalla Premier interesse ma nessuna trattativa

Passano i giorni e la trattativa Milan-Joshua Zirkzee continua a far parlare. Attualmente, secondo quanto riporta oggi il Corriere dello Sport, i discorsi tra il club e l'entourage del giocatore, che chiede delle commissioni elevate, sono in una fase di stallo. Non sono stati registrati passi in avanti nelle ultime ore con Kia Joorabchian e il Milan che rimangono fermi sulle rispettive posizioni: l'agente avanza una richiesta di 15 milioni, il club non ha intenzione di pagare così tanto.

La trattativa, intanto, potrebbe subire un inevitabile allungamento dopo la convocazione in extremis di Zirkzee agli Europei con l'Olanda, rientrato tra i 26 di Koeman dopo l'infortunio di Brobbey. Intanto il Corriere dello Sport conferma gli interessi da parte della Premier League per il calciatore, in particolare arrivati da squadre come Arsenal e Manchester United, anche se questi non si sarebbero ancora tradotti in trattative concrete. La clausola di 40 milioni, è bene ricordarlo, potrà essere esercitata a partire dal 1° luglio.