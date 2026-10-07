Pasotto: "Non è da escludere un addio già a gennaio di Tomori al Milan"

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro al Milan di Fikayo Tomori, difensore centrale inglese.

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro al Milan di Fikayo Tomori, difensore centrale inglese: "L'epurato riabilitato. Ma è con tutta evidenza una riabilitazione parziale. Tanto che non è da escludere un addio già a gennaio. Ad ogni modo questa sarà l'ultima stagione in rossonero per Fik, depennato da Amorim e poi reintegrato all'ultimo. Fino a questo momento, sebbene l'inglese rappresenti comunque un profilo di esperienza, i minuti in campo sono zero".

AMORIM, ESPERIMENTI DI FORMAZIONE



Sabato mattina il Milan è sceso in campo a Milanello per un test amichevole contro il Padova, formazione di Serie B. La partita era a porte chiuse e non aveva copertura televisiva: i rossoneri hanno pareggiato 1-1, con la rete nel secondo tempo di Lorenzo Ossola che è stato pareggiato nel finale da Sgarbi per i veneti (LEGGI QUI). Un'occasione per l'allenatore Ruben Amorim di fare esperimenti di formazione, specialmente con chi si è visto meno in campo in questo avvio di stagione.

Ruben Amorim nel test amichevole ha schierato la squadra con la difesa a quattro, un po' come è capitato con il Lecce. Davanti al portiere Pietro Terracciano i centrali erano Gabbia e Gila, mentre nel ruolo di terzino destro è stato provato Fikayo Tomori che ha già un passato in questo ruolo. Sulla corsia opposta invece è stato schierato Sankhoun Diawara. A centrocampo il trio formato da Comotto come vertice e Loftus e Filippo Terracciano. Davanti il tridente Pulisic, Idrissi, Hutchinson. Nel corso della gara sono entrati anche Lorenzo Ossola, autore del gol, Nirash Perera e Silvano Vos.