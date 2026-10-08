Passerini: "Benatia sarebbe molto disposto a ricoprire il ruolo di ds al Milan"

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube sul nuovo Head of Football del Milan.

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube sul nuovo Head of Football del Milan: "Medhi Benatia è un nome uscito in queste ore da Matteo Moretto, un collega che lavora molto bene con Fabrizio Romano. È un nome che era già circolato nei mesi scorsi: si tratta di un direttore sportivo che, come sappiamo, è stato un ex giocatore in Italia, ma come DS ha lavorato a lungo con il Benfica e con il Marsiglia. E sarebbe molto disposto, insomma, da quello che si dice, a ricoprire il ruolo di direttore sportivo al Milan. È un nome che era già uscito; c'è sempre quello di Krosche, ce ne sono diversi altri, a quanto pare, sul tavolo.

Io non credo che il reclutamento sarà così immediato, ma da quello che mi risulta Cardinale ha deciso di prendere un direttore sportivo. Ed è una buona notizia, perché secondo me è un ruolo che manca al Milan e si vede. Si vede anche perché, faccio un esempio, alcuni aggiustamenti tattici di questa squadra - proprio sto parlando di aggiustamenti tattici che adesso stanno arrivando, con il Milan che passerà al 4-2-3-1 o 4-4-2, insomma a una linea difensiva a quattro rispetto al 3-4-2-1 che sembrava monolitico fino ad adesso - sono riflessioni che, quando hai un direttore sportivo esperto, bravo e di alto livello, magari riesci a fare anche un po' prima. Prima, magari, di andare a schiantarti com'è successo al Milan contro il Benfica".