Passerini: "La valutazione che fa il Real di Endrick è esagerata: ecco perché il Milan..."

Carlos Passerini, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube su Endrick, classe 2006 brasiliano del Real Madrid, al Milan.

Carlos Passerini, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube su Endrick, classe 2006 brasiliano del Real Madrid, al Milan: "Sono voci che trovano conferme: anche a me risulta che il Milan abbia questo interesse da tempo, già quest'estate ve ne avevo parlato. È un giocatore che piace molto a Cardinale, piace molto: è un trequartista di destra, quello che di fatto il Milan non ha coperto come voleva. Potrebbe arrivare in prestito? Sì, per gli ottimi rapporti con Roc Nation, che è l'agenzia che si occupa del giocatore, ma non è soltanto per quello: potrebbero aumentare col passare delle settimane le possibilità di portarlo. Il giocatore ha una valutazione di 60, 65, 70 milioni di euro, quindi molto elevata, sicuramente esagerata per l'acquisto, perché il Milan non ha intenzione di spendere quei soldi per il trequartista. Ne ha spesi per il centravanti, ma non vuole e non può spenderli per il trequartista.

Però l'idea del prestito è fattibile, perché? Perché Mourinho non lo fa giocare: ha fatto giocare il giocatore 4-5 minuti in queste prime settimane. Endrick è un ragazzo giovanissimo che secondo me ha un talento enorme, e mi piacerebbe vederlo misurarsi anche con il campionato italiano, dove secondo me potrebbe anche crescere. L'abbiamo visto: è vero che al Real giocheranno tante partite, anche al Real ci sarà una partita ogni 3 giorni come al Milan stesso, quindi qualche modo di ritagliarsi qualche spazio lo avrà, insomma, non sarà sempre in panchina. Però il rischio che questo giocatore perda ottobre, novembre, dicembre, gennaio e tutti gli altri mesi fino a fine stagione è un po' un peccato, un rischio che sarebbe un azzardo.

È un acquisto che a me intrigherebbe moltissimo, potrebbe davvero completare un po' il Milan, secondo me, lì davanti. Se il Milan deve cercare, come deve cercare, di migliorare la quantità e la qualità di palloni che arrivano a Gonçalo Ramos, che si è visto anche in queste partite di Nations League: quando è servito come deve essere servito, quindi con palloni calibrati e con cross dal fondo, è un giocatore che segna, è un giocatore che fa quello per cui è pagato, cioè i gol, e non è soltanto un attaccante di manovra".