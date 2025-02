Passerini rivela: "Il Milan può rinnovare Maignan per poi venderlo. L'accordo c'è. Quotazione passata da 80 milioni a..."

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube sul futuro di Mike Maignan: "Il Milan ha già un accordo per il rinnovo di contratto di Maignan, anche i dettagli sono stati sistemati. Ha senso mettere una firma in fondo a questo contratto e renderlo ufficiale? Gli errori ultimi di Maignan sono sotto gli occhi di tutti, è un portiere irriconoscibile. È doveroso riflettere sul rinnovo. La scadenza attuale è tra un anno e mezzo. Credo che alla fine il Milan rinnoverà il contratto e, secondo me, il Milan farebbe bene, in un'ottica di cessione.

Ed è quello che pensa di fare bene il Milan. La sua quotazione è passata in un anno da 80 milioni a 40 milioni. Un rinnovo lungo, fino al 2028, consentirebbe di avere più forza contrattuale in fase di cessione; pensando per esempio alla Premier League o al PSG con una possibile cessione di Donnarumma. Magari il Milan, col rinnovo, potrebbe monetizzare con la cessione di Maignan per reinvestire quei soldi da un'altra parte. Diciamo in sintesi che Maignan ora non meriterebbe cinque milioni, ma il Milan farebbe bene a rinnovarlo con l'ottica cessione. Mi sento di sottolineare questa eventuale strategia della società".