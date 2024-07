Pavlovic (rifiutato l'Atletico) ed Emerson Royal si avvicinano al Milan. I rossoneri avanzano anche su Samardzic

vedi letture

Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio sito, visto l'inserimento di Manchester United e Atletico Madrid, il Monaco ha alzato la sua richiesta per Youssouf Fofana: ora il club monegasco chiede 35 milioni di euro per lasciar partire il centrocampista che ha il contratto in scadenza nel 2025. Per questo motivo, il Milan, da tempo sul francese, sta valutando anche altre opzioni, tra cui Adrien Rabiot, attualmente svincolato dopo che è scaduto il suo contratto con la Juventus, e Richard Rios del Palmeiras.

Il Milan è al lavoro poi anche su altri fronti, in particolare in difesa dove si stanno avvicinando sia Strahinja Pavlovic, difensore centrale del Salisburgo che ha rifiutato l'Atletico Madrid, che Emerson Royal, terzino destro del Tottenham (per entrambi la distanza tra i club si sta assottigliando). I rossoneri avanzano poi anche su Lazar Samardzic, per cui l'Udinese chiede 25 milioni di euro.