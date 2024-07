Pavlovic si avvicina ai rossoneri: una spesa in "stile Milan"

Strahinja Pavlovic, difensore centrale serbo classe 2001, si avvicina sempre di più ai colori rossoneri. Nel weekend la trattativa tra il Milan e il Salisburgo ha fatto registrare nuovi passi in avanti e adesso il calciatore intravede lo striscione del traguardo. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, il difensore ha avuto un ruolo centrale all'interno di questa trattativa, spingendo con tutte le sue forze perchè il club austriaco accettasse la proposta di via Aldo Rossi: Pavlovic ha anche rifiutato offerte dall'estero negli ultimi giorni.

Del resto il serbo ha un accordo con il Milan da tempo: il giocatore firmerà un contratto di cinque anni dal valore di 1.5 milione a stagione, circa il doppio di quello che guadagna oggi con il Salisburgo. In totale i rossoneri dovrebbero chiudere la trattativa intorno ai 20 milioni di euro, forse qualcosina in più considerando i bonus. Una trattativa che è in linea con lo "stile Milan" degli ultimi tempi: si pensi che l'estate scorsa giocatori come Loftus, Pulisic, Reijnders sono arrivati tutti quanti per cifre simili.