Pedullà: "Il Milan riprova per Correa. E se il Real con James Rodriguez..."

Zorro Boban è atteso a Madrid per provare a dare una svolta al mercato del Milan. La prestazione insipida di Udine ha detto con chiarezza che il Milan ha bisogno di un attaccante esterno come il pane, in modo da consentire a Giampaolo di passare al 4-3-3 come l’allenatore ha fatto intuire dopo la sconfitta di Udine. A Madrid si cercheranno di capire i margini con l’Atletico per Angel Correa, una telenovela che va avanti da settimane. L’Atletico continua a chiedere 50 milioni, il Milan non ha trovato una soluzione per André Silva. Ma il viaggio a Madrid consentirà di capire eventuali chance con il Real per James Rodriguez, titolare nell’ultima partita con buon profitto e vecchio sogno del Napoli. James era stato proposto al Milan il 25 luglio, ora bisogna verificare la disponibilità legata anche ad altre operazioni del Real. Nel frattempo Florentino Perez non ha preso una decisione su Mariano Diaz, cercato in passato da un paio di club italiani.