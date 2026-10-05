Pellegatti: "C'è una voce su Sebastiano Esposito al Milan, ma non ho conferme sul rumor"

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sulle voci dell'ipotesi Sebastiano Esposito per il Milan.

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sulle voci dell'ipotesi Sebastiano Esposito per il Milan: "C'è anche la voce su Sebastiano Esposito, l'attaccante fratello di Pio, che ha debuttato bene in Nazionale; però sono voci che io vi riporto, magari discutiamone, ma sinceramente non ho delle certezze su questi rumors.

Quello che conta è che Gonçalo Ramos abbia segnato il suo terzo gol in tre partite e adesso deve essere Amorim che lo deve mettere in condizione di giocare, di farsi trovare in area. Lo diceva sempre Luca Diddi: a un certo punto Bruno Fernandes, quando l'ha visto arretrare, gli ha detto 'Stai là, tu devi stare là'. È quello che dovrebbe dire anche Amorim. Gli altri dieci che si muovano, ma lui deve lavorare là, nell'area di rigore, farsi trovare là, avere l'appuntamento là nell'area di rigore".

L'ITALIA DI STASERA

Sono 23 i convocati di Roberto Mancini per la sfida di questa sera dell'Italia contro la Turchia, in programma alle 20:45 a Bologna e valida per la quarta giornata di Nations League.

I convocati per Italia-Turchia

Portieri: Donnarumma, Carnesecchi, Vicario

Difensori: Kayode, Ruggeri, Calafiori, Bastoni, Scalvini, Di Lorenzo, Mancini

Centrocampisti: Romano, Cambiaghi, Tonali, Fagioli, Doumbia, Frattesi, Barella

Attaccanti: Pio Esposito, Scamacca, Inacio, Maldini, Sebastiano Esposito, Vergara

I giocatori esclusi dalla convocazione

Massimo Pessina, Honest Ahanor, Diego Coppola, Daniele Ghilardi, Eddy Kouadio, Rolando Mandragora, Samuele Ricci, Moise Kean, Mohamed Alì Zoma