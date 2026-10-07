Pellegatti conferma: "È indubbio che Scott sia seguito dagli scout del Milan"

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube su una nuova idea per il calciomercato del Milan, Alex Scott.

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube su una nuova idea per il calciomercato del Milan, Alex Scott: "Il Milan starebbe seguendo Alex Scott, almeno così riportano i siti e i media inglesi. Alex Scott, giocatore del 2003 del Bournemouth, centrocampista che si dice molto forte, appetito anche da altre squadre. Avremo l'occasione fra una quindicina di giorni - fra 15 giorni saremo quasi alla vigilia della trasferta di Bournemouth - di seguire questo giocatore che sembra piaccia molto al Milan. Si sta parlando di più avanti, non credo a gennaio, probabilmente per il prossimo anno; ma è indubbio che sia un profilo seguito dagli scouts del Milan".

SCOTT AL MILAN: LA NOTIZIA DI TMW

Secondo quanto riferisce tuttomercatoweb.com, il Milan avrebbe messo gli occhi per il suo centrocampo del futuro su Alex Scott, giocatore classe 2003 del Bournemouth. Scrive TMW: "Il sogno proibito per il futuro del centrocampo del Milan ha un nome e un cognome: Alex Scott. All'anagrafe Alex Jay Scott, nato nell'agosto 2003 a Guernsey, il calciatore ad oggi è uno dei giocatori più in vista del Bournemouth. Il tutto, nonostante il rinvio della missione rossonera al seguito della nazionale inglese dopo che il giocatore si è infortunato al quadricipite (dopo l'esordio da titolare contro la Croazia in questa Nations League, risultato di 7-0).

Per Alex Scott, come detto obiettivo sensibile del Milan per il futuro, un pericolo come spesso accade in questi casi è rappresentato dalla concorrenza, visto il forte pressing di corrazzate di Premier come Arsenal e Chelsea. Scott ad oggi rappresenta il sogno del Milan per costruire con un grande investimento il dopo Luka Modric, con le Cherries che si sono già mosse per individuare il calciatore capace di ereditarne il ruolo all'interno della rosa (in questo senso, l'olandese classe 2006 Kees Smit dell'AZ Alkmaar è il primo nome)".