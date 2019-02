Pellegatti: “Nessuna intenzione di rinnovare il contratto a Gigio. Lui è felice e si va avanti così”

Carlo Pellegatti, ha parlato di Gigio Donnarumma e le indiscrezioni sul contratto del portiere sul suo canale Youtube: “Dalle mie verifiche ho capito che non c’è intenzione da parte dell’entourage del ragazzo di rinnovare e parlare, così come del Milan. Si va avanti tranquillamente così, il Milan è felice, Gattuso è felice, così come Gigio, che sta bene di fisico e di testa. Per fortuna l’indiscrezione sul rinnovo è caduta pesantemente nel vuoto, il contratto di Donnarumma non si tocca perché va bene così, almeno per ora. L’idea di ritornare a parlare di questo rinnovo mi faceva perdere la ragione”.