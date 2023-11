Per Ouedraogo manca l'accordo economico: il Milan vorrebbe uno sconto sulla clausola

Non si pensa solo all'attualità, il Milan negli ultimi anni ha guardato anche al futuro. In questo senso si inserisce la trattativa per Assane Ouedraogo, centrocampista classe 2006 dello Schalke 04, che ha catturato gli occhi degli scout rossoneri e di mezza Europa. Da via Aldo Rossi si sono mossi con largo anticipo e i dialoghi con l'entourage sono costanti. Ciò che manca però è l'accordo con i tedeschi: stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport c'è una clausola di 11 milioni per l'acquisto del giocatore ma i rossoneri vorrebbero pagare meno.