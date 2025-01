Per Pavlovic prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni di euro dal Galatasaray

In occasione delle ultime uscite stagionali Strahinja Pavlovic ha (ri)conquistato la fiducia del Milan e di Sergio Conceiçao, che tra Girona, Parma e Dinamo Zagabria l'ha sempre schierato, complice però anche la necessità di farlo per via dell'infortunio di Malick Thiaw. Le prestazioni del serbo sono state comunque convincenti, al punto che il Milan lo avrebbe tolto dal mercato dopo essere stato ad un passo dal venderlo al Fenerbahce.

Stando però a quanto riportato dal collega Matteo Moretto nel podcast 'La Fiera del Calcio', nelle scorse ore un altro club turco si sarebbe fatto avanti per Pavlovic. Il Galatasaray, infatti, era disposto a toccare quota 25 milioni di euro per il serbo con un prestito con obbligo di riscatto, ma il giocatore ha detto no e il Milan non è intenzionato più a privarsene a poche ore dalla fine del calciomercato.