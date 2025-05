Per Theo (a oggi) si muove solo l'Arabia: nuovi scenari per il rinnovo?

La stagione di Theo Hernandez è un po' il simbolo di come sia andata la stagione del Milan in generale: deludente e fallimentare. Il terzino rossonero, una volta uomo in più del Diavolo, quest'anno è stato per larga parte del tempo irriconoscibile sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista caratteriale in campo. La sensazione è che, complici i discorsi per il rinnovo di contratto rimasti in una fase di stallo, i rapporti col club non siano più quelli di una volta e che l'addio sia la via più praticabile.

Questo è il tema che mette sul tavolo il Corriere dello Sport stamattina in edicola. Il vero problema è che, se è vero che non ci sono aggiornamenti lato rinnovo, non ce ne sono nemmeno lato cessione: al momento nessuna squadra si è presentata con un'offerta seria. A muoversi solo i club dell'Arabia Saudita ma senza mettere proposte sul piatto. Questa situazione, l'arrivo di gente carismatica e conscia del proprio ruolo come Tare e Allegri, scrive il CorSport, potrebbe aprire nuovi scenari per il futuro, eventualmente con la riapertura dei colloqui per la possibile permanenza a lungo termine del francese.