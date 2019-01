Piatek-Milan, il bomber sarà il quarto polacco ad essere tesserato dai rossoneri

L’arrivo di Krzysztof Piatek al Milan è ormai cosa fatta, come vi stiamo raccontando negli ultimi giorni con i nostri live. L’attaccante, che domani sosterrà le visite mediche, sarà il quarto giocatore polacco ad approdare alla corte rossonera. Il primo, sempre nel mercato di gennaio, fu Bartosz Salamon, prelevato nel gennaio 2013 dal Brescia, ma non scese mai in campo. Il secondo, invece, è arrivato lo scorso anno sotto la gestione Mirabelli e si tratta di Przemyslaw Bargiel, ma anche lui non si è mai affacciato alla prima squadra, facendo anche enorme fatica a trovare spazio in Primavera così come il portiere Miskiewicz, meteora anche lui in Primavera tra il 2007 e il 2009.