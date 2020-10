Pioli: "Se Dalot arriverà ne parleremo. Il centrale? Lavoriamo uniti, la società sta facendo di tutto per rinforzare la squadra"

Come confermato dall'arrivo di Dalot e dalla trattativa odierna di Kabak, è chiaro che il Milan non ha ancora terminato col mercato in entrata. Stefano Pioli ne ha parlato in conferenza stampa: "Se Dalot arriverà ne parleremo. Il centrale? Stiamo facendo un lavoro unito sia in campo che fuori, manca ancora qualche giorno, poi vedremo. La società sta facendo di tutto per migliorare il livello della squadra".