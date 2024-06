Proseguono i contatti per Chukwuemeka: si cerca l'intesa sulla formula

Negli ultimi giorni per il mercato rossonero è riemersa una pista che il Milan aveva battuto in passato: la strada che porta a Carney Chukwuemeka del Chelsea. Il classe 2003 inglese era stato cercato a lungo dai rossoneri nella scorsa stagione, quando militava ancora nell'Aston Villa, club in cui è cresciuto. In un amen, però, era arrivato il Chelsea che aveva messo sul piatto un'offerta irrinunciabile assicurandosi Chukwuemeka con un contratto fino al 2028.

La stagione della giovane promessa inglese, però, è stata molto complicata: il calciatore ha patito sei infortuni in diversi momenti della stagione che hanno ridotto il suo bottino di partite giocate a 12 presenze e 4 gol. Chiaro che oggi Chukwuemeka sia in cerca di rilancio. Il Milan ha allacciato i contatti con il Chelsea e, come riportato oggi da Tuttosport, questi stanno proseguendo anche nelle ultime ore. Il nodo cruciale riguarda la formula del trasferimento: da via Aldo Rossi spingono per un diritto di riscatto mentre i Blues vogliono cedere a titolo definitivo il calciatore.