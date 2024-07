"Può essere un acquisto giusto, saprà tenere il peso della maglia rossonera": Di Stefano così su Morata

In merito alla trattativa tra il Milan e Alvaro Morata, è intervenuto così il giornalista e inviato di Sky Sport, Peppe Di Stefano. Queste le sue ultime considerazioni direttamente da Milanello:

"Il Milan sta lavorando sotto traccia e quella di Morata è un'operazione intelligente e conveniente perchè lo spagnolo saprà tenere il peso della maglia avendo già giocato con Chelsea, Juve, Real e Atletico. Per soli 13 milioni può essere un acquisto giusto".

LE ULTIME SU MORATA AL MILAN

Il Milan e Alvaro Morata continuano a flirtare. Nella giornata di ieri, a margine della conferenza stampa di presentazione di Paulo Fonseca, il Senior Advisor rossonero Zlatan Ibrahinovic ha sottolineato come Joshua Zirkzee sia ormai "il passato" e che il club ha in mente un profilo di un Mister X da chiudere nel più breve tempo possibile. La redazione di MilanNews.it, come riportato anche nei gironi scorsi, può confermare che il nome in questione è quello di Alvaro Morata.

Nuovi contatti

Come appreso dalla nostra redazione, ieri sera sono stati registrati nuovi contatti tra il Milan e l'entourage di Alvaro Morata. Al momento l'attaccante è impegnato ancora agli Europei (questa sera alle 21 la semifinale contro la Francia), ma i suoi agenti sono al lavoro per sondare un possibile trasferimento dopo un'ultima stagione all'Atletico Madrid che gli ha regalato la stagione più prolifica della carriera (21 gol) ma anche nuove incomprensioni con Simeone e soprattutto l'ambiente calcistico spagnolo che lo stesso Morata, in un'intervista a El Mundo, ha definito "senza rispetto". Tornando alla trattativa con il club rossonero, le parti sono costantemente in contatto e al lavoro per chiudere l'operazione: anche nel corso dell'ultima stagione sono stati tenuti vivi i rapporti, dopo l'interesse della scorsa estate.

Ottimismo

Secondo quanto filtra dai piani alti di Casa Milan, c'è ottimismo per la buona riuscita dell'operazione. Morata darà una sua risposta definitiva solo al termine dell'Europeo ma intanto il club rossonero lavora sui termini contrattuali. Non sarà un problema strapparlo all'Atletico Madrid, basterà infatti pagare la clausola da 13 milioni di euro. Previsto più lavoro, viceversa, per la questione ingaggio: il Milan offre un contratto triennale. Attualmente Morata percepisce un salario tra i 5 e i 6 milioni di euro. I rossoneri aspettano la fine dell'Europeo, si portano avanti con gli agenti e sperano con fiducia nel sì del giocatore.

di Pietro Mazzara e Antonio Vitiello