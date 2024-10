Quanto costa De Cuyper, da tempo pallino di Moncada

Questa mattina sulle colonne di Tuttosport si parla di un nuovo calciatore che è finito nelle mire del Milan e che da tempo è un pallino di Geoffrey Moncada, direttore tecnico del club rossonero. Si tratta di Maxim De Cuyper, terzino belga classe 2000 che gioca nel Club Brugge - prossimo avversario del Diavolo in Champions League - e che nella gara tra Italia e Belgio giocatasi a Roma qualche giorno fa ha anche segnato uno dei due gol dei Belgian Red Devils.

De Cuyper potrebbe finire in alto nel taccuino della dirigenza del Milan come possibile vice Theo Hernandez o anche come qualcosina in più se i discorsi per il rinnovo del francese dovessero complicarsi nei prossimi mesi. La sua stagione di lancio è stata in prestito con la maglia del Westerlo: 40 gare, 9 gol e 7 assist. Nel 2023/2024, l'anno scorso, ha giocato con il Brugge la bellezza di 55 partite andando in rete 5 volte e fornendo 15 assist. Quest'anno ha collezionato 12 presenze e 1 assist. Moncada lo aveva visionato nelle under del Belgio ed era all'Olimpico anche l'altro giorno per vederlo da vicino. Al momento il costo del cartellino si attesta sui 20 milioni di euro ma la cifra è destinata ad aumentare.