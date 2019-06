Rai Sport: "Juve su Donnarumma se parte Szczesny. Con Perin al Milan"

La Juventus non molla Gianluigi Donnarumma. Indiscrezione a dir poco interessante, quella riportata dai colleghi di Rai Sport. I bianconeri sono interessati al giovane e talentoso portiere del Milan, soprattutto se Wojciech Szczęsny dovesse essere ceduto in questa finestra di mercato. Con 'Gigio' a Torino, in rossonero arriverebbe invece proprio quel Mattia Perin in uscita dalla Juve.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="it"><p lang="it" dir="ltr">Buongiorno. <a href="https://twitter.com/hashtag/Inter?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Inter</a> rilancia per Barella e punta Florenzi. <a href="https://twitter.com/hashtag/Milan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Milan</a> Giampaolo vuole Schick il <a href="https://twitter.com/hashtag/Psg?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Psg</a> non vuole pagare 50 mil.€ cash Donnarumma e da Montecarlo😂mi dicono che c’è sempre l’interesse della <a href="https://twitter.com/hashtag/Juventus?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Juventus</a> qualora Szczesny fosse ceduto con Perin al Milan.</p>— Paolo Paganini (@PaPaganini) <a href="https://twitter.com/PaPaganini/status/1145253842826739713?ref_src=twsrc%5Etfw">30 giugno 2019</a></blockquote>

