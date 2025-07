Ramazzotti rivela: "Quando i dirigenti del Chelsea torneranno dagli Usa, ci saranno i contatti che chiariranno le cifre per Jackson"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul nuovo attaccante del Milan: "Ci sarà anche un grande colpo in attacco, un bomber da affiancare a Gimenez. Nicolas Jackson, il 2001 senegalese del Chelsea, è diventato un’opzione in primo piano insieme allo juventino Dusan Vlahovic e al nigeriano Victor Boniface. Jackson, pagato nel 2023 37 milioni al Villarreal, sembrava un punto fermo dei Blues che invece hanno perso fiducia in lui non tanto per i gol (30 in 81 presenze a Londra), ma per i due cartellini rossi che ha rimediato in questo finale di stagione contro il Newcastle in Premier e, al Mondiale per club, contro il Flamengo. È considerato un po’ troppo indisciplinato, soprattutto nei momenti chiave, e non a caso Maresca ha chiesto di investire su altri due numeri 9: i neo acquisti Delap e Joao Pedro.

Adesso Jackson ha le valigie pronte e questo lo sa anche il suo entourage che cerca una sistemazione gradita. Il Chelsea chiederà almeno 45 milioni di euro, ma viste le mosse di mercato in entrata, a questo punto va considerato fuori dal progetto dei londinesi. Il Milan ha già fatto capire di essere interessato e la prossima settimana quando i dirigenti inglesi torneranno dagli Stati Uniti, magari con la Coppa, ci saranno i contatti che chiariranno le cifre. Il fatto di non avere fretta consente a Furlani e Tare di giocare su più tavoli per trovare l’affare alle condizioni migliori. Più staccati rispetto a Vlahovic, Boniface e Jackson, Patrik Schick, anche lui come Boniface del Bayer Leverkusen, e Tolu Arokodare del Genk, che è stato proposto".