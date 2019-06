Real Madrid, Dani Ceballos potrebbe partire in prestito

Dani Ceballos potrebbe partire in prestito. Lo spagnolo, infatti, nonostante l'interesse di numerose squadre in Europa, non vorrebbe privarsi definitivamente della possibilità di giocare e vincere in maglia blancos, preferendo quindi una cessione a titolo temporaneo. Della stessa idea sarebbe Florentino Perez, in particolare dopo il grande Europeo U21 disputato in Italia. Lo riporta Calciomercato.it.