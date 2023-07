Relevo - Danjuma in prestito al Milan: il Villarreal vuole l'obbligo di riscatto

Arriva una novità importante dalla Spagna in merito al possibile trasferimento di Arnaut Danjuma dal Villarreal al Milan: secondo quanto riferisce Relevo, infatti, ci sarebbe infatti l'accordo per lo sbarco in rossonero in prestito dell'attaccante olandese, ma il club spagnolo darà il suo via libera solo se verrà inserito l'obbligo di riscatto perché teme che l'attaccante olandese possa perdere valore al Milan. Da capire se il Diavolo sarà disponibile o meno ad accettare la richiesta del Villarreal.