Renato Sanches al Milan: accordo vicino con Mendes e Lille. Anche Leao nei discorsi

© foto di PhotoViews

Con l'ufficialità dell'avvenuto signing tra RedBird e Elliott, ha preso slancio il calciomercato del Milan. Divock Origi, nei prossimi giorni, sosterrà a Milano le visite mediche per diventare un nuovo calciatore rossonero e potrebbero essere seguito, a stretto giro di posta, anche da Renato Sanches.



I dettagli

Da mesi ormai il Milan è sul calciatore portoghese; addirittura Maldini e Massara avevano provato a portarlo in rossonero già a gennaio, ma non se ne è fatto nulla. Ora, però, l'accordo sembra davvero vicino e i giorni in corso sembrano decisivi per la conclusione positiva della trattativa sulla base di un'offerta da 20 milioni di euro circa per il cartellino e di quattro milioni di euro a stagione più bonus di ingaggio. Il Lille e Jorge Mendes non dovrebbero opporre ulteriori resistenze.

E Leao...

Ecco, appunto, Jorge Mendes. L'agente portoghese, oltre ad essere il procuratore di Renato Sanches, è anche colui che si occupa di Rafael Leao ed è colui, di conseguenza, che sta trattando con la dirigenza rossonera il rinnovo di contratto del numero 17 con il Milan. In caso di conclusione positiva dell'affare Renato Sanches, non è da escludere che questa possa anche influenzare - positivamente - le trattative per il prolungamento del contratto del miglior giocatore della Serie A.