Repubblica - Lazio, la chiave per sbloccare Romagnoli potrebbe essere Acerbi: il giocatore piace a Pioli

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione di Repubblica, in edicola quest'oggi, riporta un possibile incrocio di mercato tra Milan e Lazio per due difensori: Romagnoli e Acerbi. Entrambi in uscita dai rispettivi club, il capitano rossonero è in scadenza con i campioni d'Italia e da tempo è accostato ai biancocelesti. La trattativa, sin qui ancora bloccata, potrebbe subire una svolta proprio grazie a Acerbi che è in uscita dal club di Lotito ed è alla ricerca di una nuova sistemazione. Stimato da Pioli, il 34enne ex Sassuolo potrebbe essere un innesto gradito a Pioli per completare il pacchetto difensivo. Un' ipotesi quindi da monitorare ma che, verosimilmente, appare difficile.