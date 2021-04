Repubblica: "Milan o Juventus: chi va in Champions mette in porta Donnarumma"

"Milan o Juventus: chi va in Champions mette in porta Donnarumma": questo il titolo dell'edizione odierna di Repubblica in merito al futuro di Gigio, che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Il giovane portiere è conteso tra il rinnovo con i rossoneri e il trasferimento a parametro zero nel club bianconero. La sensazione è che molto dipenderà da chi delle due squadre si qualificherà alla prossima Champions League.