Repubblica - Milan, oggi summit di mercato con il Villarreal per parlare di Chukwueze e Danjuma

Secondo quanto riferisce repubblica.it, nella giornata di oggi è previsto un summit di mercato tra il Milan e il Villarreal per parlare del possibile trasferimento in rossonero di Samuel Chukwueze e di Arnaut Danjuma: per il primo il club spagnolo chiede 35 milioni di euro, ma il Diavolo cercherà uno sconto, mentre il secondo potrebbe sbarcare a Milanello in prestito con diritto di riscatto.