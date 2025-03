Ricci prima scelta ma prende quota il nome di Fabbian per il Milan

La stagione sta volgendo al termine, e per evitare di commettere gli stessi errori di 12 mesi fa, il Milan starebbe già cominciando a programmare la prossima in ogni suo aspetto, soprattutto quello relativo al calciomercato. Ci saranno parecchi movimenti dalle parti di casa Milan, con la dirigenza che punterà ad italianizzare un po' la rosa anche per via del sempre attuale e delicato discorso liste.

Considerate anche le necessità di formazione, Samuele Ricci resta il nome in cima alla lista dei desideri del Milan, ma l'alta valutazione che il Torino fa del suo capitano (35 milioni di euro) potrebbe spingere il Diavolo a valutare anche altri profili. Il nome di uno di questi è stato svelato questa mattina da Tuttosport: si tratta di Giovanni Fabbian, classe 2003 ex Inter che quest'anno si starebbe consacrando una volta e per tutte nel Bologna di Vincenzo Italiano.

2 gol ed un assist in 30 presenze stagionali per il centrocampista, cercato a gennaio dalla Lazio e che in estate potrebbe tornare a Milano, sponda nerazzurra, nel momento in cui i campioni d'Italia dovessero decidere di esercitare il diritto di recompra fissato a 12 milioni di euro. Considerato il recente acquisto di Sucic, l'impressione è che dalle parti di viale Liberazione i piani sarebbero altri, ed è per questo che il Milan potrebbe sfruttare l'indecisione dell'Inter per fare suo un talento come Fabbian,