Rinnovi Milan, Di Marzio: "Maldini e Massara contano di chiudere a breve con Bennacer e Giroud, convincendo magari anche Leao"

MilanNews.it

In un articolo sul Corriere della Sera, Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di SkySport, ha analizzato la situazione in casa Milan in vista di gennaio. Per quanto riguarda la questioni rinnovi, il giornalista scrive: "Maldini e Massara contano di chiudere a breve con Bennacer e Giroud per allungare i rispettivi matrimoni, convincendo magari anche Leao a continuare insieme. Rafa per il Milan e Skriniar per l'Inter: i migliori acquisti di gennaio per le milanesi saranno i rinnovi, alquanto spinosi, dei due giocatori determinanti per Pioli e Inzaghi".