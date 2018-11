RMC SPORT - De Santis (agente): "Paredes-Milan si può"

Lorenzo De Santis, agente esperto di calcio sudamericano, a RMC Sport Live Show ha parlato di vari talenti argentini.

Su Paredes possibile obiettivo del Milan

"Lo Zenit lo scorso anno aveva diversi argentini nella sue fila. Si è cambiato molto, ma anche la situazione di classifica ha fatto indispettire gli argentini, non più convinti del progetto. Ad agosto anche l’Inter ha fatto un tentativo, quando la strada per Modric non si stava concretizzando. Lui vuole venire via, conosce già il calcio italiano, è giovane e può risolvere un po’ di problemi in un Milan che ha difficoltà di un innesto di qualità a centrocampo".