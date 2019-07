RMC Sport - Milan, Bennacer atteso a Milano nel week-end

E' ormai tutto fatto per l'arrivo di Ismael Bennacer al Milan. Per chiudere l'affare, manca solo lo sbarco a Milano del giocatore per le visite mediche e la firma del contratto: il regista dell'Empoli, secondo quanto riferisce RMC Sport in Francia, è atteso nel capoluogo lombardo nel week-end subito dopo la fine della Coppa d'Africa (venerdì alle 21 è in programma la finale tra la sua Algeria e il Senegal).