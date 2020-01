Rodriguez, testa a testa Psv e Fenerbahche: 6 mln in prestito con obbligo

Dopo l'incontro con l'agente del giocatore, il Milan riceve un'altra proposta per Rodriguez. Lo svizzero piace infatti al PSV, ma anche al Fenerbahçhe, che già in passato si era fatto avanti per il rossonero. Il rilancio dei turchi apre a un vero e proprio testa a testa per il giocatore. Entrambi i club sono disposti a prendere il giocatore in prestito con obbligo di riscatto, per un'operazione complessivamente di 6 milioni di euro. Domani dovrebbe essere il giorno decisivo per la scelta del giocatore. Rispetto al PSV, il Fenerbahçhe sta offrendo di più dal punto di vista dell'ingaggio.