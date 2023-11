Roma e Milan su Kiwior? L'Arsenal non lo vuole cedere in prestito a gennaio

L'Arsenal non ha intenzione di cedere Jakub Kiwior a gennaio, almeno al momento attuale. I Gunners non aprono al prestito dell'ex Spezia, pagato 25 milioni solamente un anno fa, principalmente perché poi dovrebbero sostituirlo con un altro giocatore. I calciatori nel pacchetto arretrato sono sostanzialmente quattro, con Saliba, Gabriel Magalhaes e Timber, quest'ultimo attualmente infortunato. Per questo Kiwior rappresenta comunque la prima alternativa a Magalhaes e, pur giocando poco, si è disimpegnato discretamente nelle gare in cui è stato presente.

Il Milan ha avuto contatti con l'agente nei giorni scorsi, ma l'intenzione non è quella di prenderlo a titolo definitivo ma solamente in prestito. Una soluzione che fa da tappo, appunto, alle eventuali richieste dell'Arsenal che non ha intenzione né di fare minusvalenza né, come già detto precedentemente, cederlo in prestito perché poi dovrebbe trovare un sostituto a gennaio, oppure spendere altri soldi per acquistarne un altro. Insomma, il collo di bottiglia c'è, sebbene Kiwior piaccia e non è detto che non possa essere un'alternativa a giugno. A meno che Cardinale possa mettere sul piatto un extra budget, ma l'intenzione è quella di puntare su un centravanti (Guirassy in pole).

E la Roma? La notizia è circolata oggi in ambienti romani ma, come detto più volte, il club non ha intenzione di mettere budget a gennaio. In più il polacco sarebbe una soluzione tampone per sei mesi, perché i dirigenti sono tutti in scadenza. Insomma, un prestito secco che, attualmente, non sarebbe preso in considerazione dai londinesi.