Se entro metà settimana non arriveranno offerte di un certo tipo, Bennacer rimarrà al Milan

Ancora incerto il futuro di Ismael Bennacer, che per questioni legate al calciomercato è rimasto in panchina per tutti e 90 i minuti della terribile trasferta di ieri del Milan al Parma. Per il centrocampista algerino, come già raccontato negli scorsi giorni su questi lidi, si parla tanto di Arabia Saudita, soluzione alla quale lui avrebbe già aperto in precedenza, anche con un certo entusiasmo.

Il tutto, però, scrive Tuttosport, dipende molto da che squadra di Saudi Pro League si farà avanti con Enzo Raiola (agente del calciatore) e il Milan. Nel frattempo si è parlato di Al-Shabab e Al-Qadsiah, ma le due squadre fuori dal giro del fondo PIF non si sarebbero spinte oltre a dei meri sondaggi per Ismael Bennacer, il cui futuro si potrebbe decidere però entro la metà della prossima settimana.

Stando al quotidiano, infatti, se non arriveranno offerte di un certo tipo entro quella deadline, Bennacer rimarrà al Milan, bloccando di conseguenza il possibile arrivo in rossonero di Manu Koné.