Settimana scorsa c'è stato a Madrid un incontro tra il Milan e l'agente di Theo Hernandez per il rinnovo

Nonostante la pessima prestazione di Cagliari, che ha condannato il giocatore come il peggiore in campo, il Milan continua a pensare che Theo Hernandez rappresenti essere il presente ed il futuro della squadra, anche perché di giocatori come lui, in giro per l'Europa ed il mondo, difficilmente se ne trovano.

Il fatto che il francese abbia poi spesso indossato la fascia di capitano nelle ultime settimane quasi "obbliga" il Milan a dover lavorare per il suo rinnovo, anche se qui non si parla assolutamente di costrizione, anzi, anche perché tutte le parti in causa avrebbero piacere di continuare insieme.

Dopo un primo periodo di difficoltà, la trattativa per il prolungamento del contratto di Theo Hernandez starebbe dunque attraversando una fase di disgelo, come conferma anche l'incontro di Madrid. Stando infatti a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, in occasione della trasferta spagnola, c'è stato un faccia a faccia tra la dirigenza del Milan e l'agente del giocatore Manuel Garcia Quilion, dove è stata ribadita la voglia di andare avanti insieme.

Adesso dovrà essere trovato un punto di intensa sulle cifre, ma scrive la rosea che arrivare alla firma può convenire ad entrambi le parti, anche perché con un nuovo accordo, fino al 2029 a cifre rialzate, Theo sarebbe più tranquillo e magari tornerebbe a rendere come in passato