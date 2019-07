Silva al Monaco: il portoghese è la prima scelta del club francese

Mercato rossonero in continua evoluzione, sopratutto quello in uscita. André Silva interessa, tanto, al Monaco. Il regista di questa operazione è Jorge Mendes, il portoghese è la prima scelta del club francese, alla ricerca di un attaccante per quello che sarà il post Falcao. Una scelta derivata dal talento ancora inespresso dell’ex attaccante del Porto, che ha comunque già realizzato 73 gol e 21 assist in 228 presenze tra le varie competizioni.