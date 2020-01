Sky - Ancora distanza Milan-Napoli per Rodriguez, per sostituire lo svizzero il primo nome è Juan Jesus

Secondo quanto riferito da Luca Marchetti a Sky Sport 24, c'è ancora distanza tra Milan e Napoli per il trasferimento di Ricardo Rodriguez in azzurro. I partenopei vorrebbero lo svizzero in prestito con diritto di riscatto, mentre i rossoneri vorrebbero cederlo a titolo definitivo o con obbligo di riscatto. Il primo nome per sostituire Rodriguez sarebbe Juan Jesus, ma anche qui la Roma non vorrebbe cederlo in prestito.