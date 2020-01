Sky - Blitz di Massara per Todibo, cena in corso con il giocatore

Secondo quanto raccontato da Sky Sport 24, c'è in questo momento una cena in corso tra Frederic Massara e Todibo. Blitz del direttore sportivo rossonero che è volato in Spagna per convincere il giocatore ad accettare la proposta rossonera. Per quanto riguarda i due club si ragiona sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Ricky Massara è a Barcellona con Todibo per conoscere meglio il giocatore e per spiegargli il progetto rossonero. Il club vuole approfondire la conoscenza del ragazzo prima di affondare il colpo con il club spagnolo.