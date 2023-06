Sky - Il Milan vuole andare avanti per Kamada. E spunta anche Pulisic

MilanNews.it

Nonostante l'addio di Maldini e Massara, il Milan riparte dal mercato. Come riferito da Gianluca Di Marzio nel corso di Sky Calciomercato - L'originale, la società rossonera vuole andare avanti per Daichi Kamada. La scelta del giapponese è una grande opportunità per la formazione milanista. Da valutare se si continuerà anche per Loftus-Cheek. Rimanendo sempre a Londra è spuntata anche l'idea Pulisic, in scadenza con il Chelsea nel 2024. Sempre più lontano invece Marcus Thuram, i cui contatti con il PSG sono bene avviati.