Stando a quanto riportato da Luca Marchetti su Sky Sport 24 il Milan è alla ricerca di un secondo portiere. Fra i profili che sono stati sondati c'era anche quello di Asmir Begovic, già in prestito in rossonero nella scorsa stagione, ma il bosniaco non tornerà al Milan: troppo alta la distanza fra domanda e offerta sull’ingaggio.