Sky - Milan, non arriverà un altro attaccante oltre a Origi. Messias vicino alla permanenza

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha riportato le ultima novità di mercato sul Milan. Queste le sue parole: "Il centravanti alla Scamacca non arriverà, i centravanti del Milan saranno Origi, Giroud, Ibrahimovic se rinnoverà a determinate condizioni e eventualmente Rebic. Può arrivare un giocatore con caratteristiche diverse. Non solo Rasapdori ma anche il nome di De Ketelaere. C'è solo interesse, non c'è una trattativa ufficiale tra i due club con il Brugge che ha fatto richieste di 25-30 milioni all'agente. Piace molto Noa Lang ed è apprezzato ma a sinistra la concorrenza è tanta. Messias molto probabilmente rimarrà. Stefano Pioli vuole dare ancora un'occasione a un calciatore che ha dato comunque il suo contributo. Il Milan sta trattando con il Crotone intensamente per trattenere il brasiliano e già domani potrebbero esserci una novità, con l'intesa che potrebbe essere trovata vicino ai 4 milioni di euro".