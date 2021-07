Sky - Milan, per il centrocampo piace Vlasic del CSKA Mosca

Stando a quanto riportato dai colleghi di Sky, il Milan avrebbe messo nel mirino per il centrocampo, il croato Nikola Vlasic del CSKA Mosca. Nelle stagioni 2019/2020 e 2020/2021 è stato il migliore marcatore stagionale del club russo con 25 reti complessive in 72 partite giocate. Vlasic costa 25 milioni di euro, e il Milan starebbe pensando di prenderlo in prestito con diritto di riscatto. In alternativa si pensa anche all’obbligo di riscatto.