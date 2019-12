Sky - Milan, per il centrocampo si guarda a Lobotka del Celta Vigo

Tra le novità che spuntano in orbita rossonera c'è il nome di Lobotka, centrocampista in forza al Celta Vigo. Queste le indiscrezioni sul centrocampista slovacco riportate da SkySport24:

"Il Milan vuole pescare altri rinforzi per Pioli e nella lista dei centrocampisti seguiti da Boban, Maldini e Massara c'è anche il nome di Lobotka. E' un nome che questa mattina abbiamo fatto anche per il Napoli con i partenopei che hanno già un'offerta pronta per il Celta Vigo di 18/20 milioni di euro con il Celta che, tuttavia, ne chiede 25 anche se la clausola è fissata a 50 milioni di euro. Il Napoli ha già avuto i primi contatti con l'entourage del giocatore per convincerlo sul contratto e per convincere il club a privarsene. Il Milan, in questo momento, è più defilato perchè pensa ad un prestito con obbligo di riscatto e non ha preso ancora contatti con la squadra spagnola. Non solo Ibra per il Milan ma si segue anche Lobotka, su cui però è forte il Napoli."